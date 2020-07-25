Российский актер Валерий Гаркалин госпитализирован с рваными ранами лица: что случилось

Российского актера Валерия Гаркалина госпитализировали с резаными рваными ранами лица и ушибом головы.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По словам инсайдеров, причиной травм 66-летнего артиста стало неудачное падение. Гаркалин был госпитализирован в одну из московских клиник для оказания медицинской помощи.

Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве (фото – ndn.info)

Валерий Гаркалин – советский и российский актер театра и кино. В 2008 году получил звание народного артиста РФ. Гаркалин известен ролями в картинах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Остановка по требованию" и многим другим. Также принял участие в многочисленных театральных постановках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерий Гаркалин был госпитализирован в одну из московских больниц из-за осложнений при пневмонии.