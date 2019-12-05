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5 декабря • обновлено в 18:00
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"Меня бы не было в живых": российский актер рассказал, как чудом избежал гибели

1.5т
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Известный российский актер Евгений Миронов вспомнил, как чудом избежал гибели.

Так, по словам артиста, он работал над сложным в техническом плане спектакле. В нем была задействована масса декораций, в том числе трубы, балки и разнообразные двери. Однажды, во время выступления, Миронов не заметил одно из препятствий и сильно ударился об него головой. К счастью, в тот момент на артисте был парик, который и спас ему жизнь, сообщает Starhit.

Евгений Миронов

Евгений Миронов

Фото: versiya.info

"Я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл — как-то плавно", — рассказал Миронов.

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Евгений Миронов

Евгений Миронов

Фото: instagram/emironovofficial

Кроме того, он отметил, что теперь всегда здоровается и вежливо общается с техническим персоналом, занимающимся установкой декораций. Ведь именно от этих людей, в конечном счете, зависит жизнь и безопасность артистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как российская певица Алла Пугачева изменила жизнь актера Евгения Миронова.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Евгений Миронов
Место
Россия
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