"Меня бы не было в живых": российский актер рассказал, как чудом избежал гибели

Известный российский актер Евгений Миронов вспомнил, как чудом избежал гибели.

Так, по словам артиста, он работал над сложным в техническом плане спектакле. В нем была задействована масса декораций, в том числе трубы, балки и разнообразные двери. Однажды, во время выступления, Миронов не заметил одно из препятствий и сильно ударился об него головой. К счастью, в тот момент на артисте был парик, который и спас ему жизнь, сообщает Starhit.

Евгений Миронов Фото: versiya.info

"Я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль. Но тот я доиграл — как-то плавно", — рассказал Миронов.

Евгений Миронов Фото: instagram/emironovofficial

Кроме того, он отметил, что теперь всегда здоровается и вежливо общается с техническим персоналом, занимающимся установкой декораций. Ведь именно от этих людей, в конечном счете, зависит жизнь и безопасность артистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как российская певица Алла Пугачева изменила жизнь актера Евгения Миронова.

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