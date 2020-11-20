Российский актер на церемонии прощания с Виктюком обратился к режиссеру на украинском языке

Российский актер Сергей Маковецкий обратился к умершему режиссеру, народному артисту Украины и России Роману Виктюку на церемонии прощания в Москве.

Так, он заявил, что Виктюк всегда "поднимал зрителей и артистов в небо" своей работой. Затем перешел на украинский язык, чтобы поблагодарить режиссера за все, что он сделал. Об этом сообщает издание "КП".

"Шановний пане Романе! Я вам щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне", – сказал Маковецкий.

Маковецкий на церемонии прощания с Виктюком в Москве скриншот с видео

Напомним, что 20 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Романом Виктюком. Артиста проводили в последний путь громкими аплодисментами. 21 ноября гроб с телом режиссера отправят в его родной город Львов. Церемония прощания с Виктюком пройдет в театре Перший театр и начнется в 10 утра в понедельник, 23 ноября. Отпевать артиста будут в Церкви святого Андрея. Похороны пройдут на Лычаковском кладбище в 15:00.

Как сообщал OBOZREVATEL: