Российский актер Безруков приехал с гастролями в Крым

Российский актер Сергей Безруков, попавший в базу "Миротворца" за незаконное посещение аннексированного Крыма, снова прибыл выступать на полуостров.

Об этом артист сообщил на личной странице в Instagram. По словам Безрукова, он выйдет на сцену с моноспектаклем "И жизнь, и театр, и кино".

"18, 19 августа в Ялте и Севастополе впервые за полгода выйду на сцену. Моноспектакль "И жизнь, и театр, и кино" – наверное, самый безопасный спектакль по нынешним временам, на сцене я один. Зрители от меня в 1,5 метрах, даже больше. Так что, до встречи, дорогие мои. Увидимся!" – написал он.

Напомним: Сергей Безруков входит в список, который ранее Служба безопасности Украины передала Министерству культуры страны. Он состоит из 14 иностранных деятелей культуры, в основном российских, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны. В него входят Егор Холмогоров, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс и Жерар Депардье (последний имеет гражданство Франции и России).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Безруков показал редкие кадры со съемок легендарного сериала 2000-х "Бригада", в котором он сыграл главную роль – криминального авторитета Сашу Белого.