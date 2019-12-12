Российские звезды восхитились певцом-богачем из Азербайджана: кто он такой

12 декабря свой День рождения празднует Эмин Агаларов – российский бизнесмен и певец. Ему исполнилось 40 лет. Многие звезды из РФ уже высказали ему свои поздравления и теплые слова.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, кто такой Эмин и почему к нему приковано такое количество внимания.
instagram.com/eminofficial
Эмин Агаларов – российский бизнесмен и певец, азербайджанец по национальности. Первый вице-президент группы компаний Crocus Group, владелец ресторанов, торгово-развлекательных площадок. Возглавляет такие проекты, как телеканалы "ЖАРА", "Твой дом", Crocus TV, радио "ЖАРА FM", журнал Timeto Eat. Вместе с Бахтияром Алиевым (Bahh Tee) владеет музыкальным лейблом Zhara Music.
instagram.com/eminofficial
Свою творческую деятельность Агаларов начал в 2006 году, когда выпустил альбом "Still". Он не стал единственным и вскоре в дискографии артиста появились еще три диска: "Incredible", "Obsession" и "Devotion".
instagram.com/eminofficial
В 2011 году Emin по инициативе режиссера Дэвида Линча был номинирован на премию "Грэмми" как "Открытие года".
instagram.com/eminofficial
В 2013 году Эмин Агаларов презентовал дебютный русскоязычный альбом под названием "На краю". В 2015 году музыкан презентовал сразу два новых альбома – "More Amor" и "8 в падении".
Артист подружился со многими звездами российского шоубизнеса.
Эмин, с юбилеем тебя! Это возраст, когда ты реально осознаёшь, что твой вклад в музыкальный мир не напрасен, он нужен не только тебе, но и шоу-бизнесу. Двигайся вперёд, укрепляй позиции и оставайся на волне позитива! Пусть твои проекты покоряют Олимп. Пусть "Жара" согревает всех, а самые смелые идеи реализовываются. Пусть будет успешен путь на всех жизненных дорогах! Ты ведь человек - движение! Человек - преодоление! С днём рождения, @eminofficial !
Дорогой Эмин @eminofficial , с Юбилеем! Желаю преумножать все твои впечатляющие достижения! Пусть перемены будут только к лучшему, новости радостными, а друзья настоящими. Здоровья и благополучия тебе и твоим близким, процветания жаркому бизнесу и творческой феерии! Будь счастлив и любим! И самые тёплые пожелания твоим прекрасным родителям и семье 💥🎂🥂💐
Эминчик, дорогой, с Днем рождения! @eminofficial Ты удивительный, у тебя столько положительных качеств, что даже в нашем сложном, часто злобном мире, тебя все без исключения любят и уважают. Ты стал незаменимым, ты нужен людям, прежде всего, потому, что ты ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Спасибо тебе за дружбу и партнерство. Успехов всем твоим проектам и, конечно, нашему @nosecretbyvaleriya Да здравствует Эмин!🎆 🤗🎁😘🌹❤️ #эминагаларов #юбилей #деньрождения #valeria #Valeriya #валерия
С Днём рождения, дорогой! @eminofficial Будь здоров и счастлив! Ты смог собрать вокруг себя огромное количество самых разных людей из разных направлений и все к тебе относятся с любовью и уважением! Оставайся таким же мудрым, доступным человеком. С такими на нашей планете дефицит. 💪🏼🎂🍰 #эмин #emin #crocus #eminem #crocuscityhall #nosecretbyvaleriya #crocusfitness #zhara #zharamusic
Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи приписали украинской певице Ани Лорак новый роман с популярным артистом Emin (Эмином Агаларовым). Поводом для очередных слухов вокруг артистки стало их совместное фото, на котором звезды нежно держатся за руки.
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