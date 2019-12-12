Российские звезды восхитились певцом-богачем из Азербайджана: кто он такой

12 декабря свой День рождения празднует Эмин Агаларов – российский бизнесмен и певец. Ему исполнилось 40 лет. Многие звезды из РФ уже высказали ему свои поздравления и теплые слова.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, кто такой Эмин и почему к нему приковано такое количество внимания.

instagram.com/eminofficial

Эмин Агаларов – российский бизнесмен и певец, азербайджанец по национальности. Первый вице-президент группы компаний Crocus Group, владелец ресторанов, торгово-развлекательных площадок. Возглавляет такие проекты, как телеканалы "ЖАРА", "Твой дом", Crocus TV, радио "ЖАРА FM", журнал Timeto Eat. Вместе с Бахтияром Алиевым (Bahh Tee) владеет музыкальным лейблом Zhara Music.

instagram.com/eminofficial

Свою творческую деятельность Агаларов начал в 2006 году, когда выпустил альбом "Still". Он не стал единственным и вскоре в дискографии артиста появились еще три диска: "Incredible", "Obsession" и "Devotion".

instagram.com/eminofficial

В 2011 году Emin по инициативе режиссера Дэвида Линча был номинирован на премию "Грэмми" как "Открытие года".

instagram.com/eminofficial

В 2013 году Эмин Агаларов презентовал дебютный русскоязычный альбом под названием "На краю". В 2015 году музыкан презентовал сразу два новых альбома – "More Amor" и "8 в падении".

Артист подружился со многими звездами российского шоубизнеса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи приписали украинской певице Ани Лорак новый роман с популярным артистом Emin (Эмином Агаларовым). Поводом для очередных слухов вокруг артистки стало их совместное фото, на котором звезды нежно держатся за руки.

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