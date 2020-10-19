Российские звезды о Лукашенко в новой песне: уходить нужно с честью, а не как усатый

Ольга Веркалец Люди 12:37, 19.10.2020 Обновлено: 12:53, 19.10.2020

Российские рэперы Тимати и Егор Крид презентовали клип на песню "Звездопад", в котором высмеяли президента Беларуси Александра Лукашенко и назвали его "усатым".

Ролик уже посмотрели на YouTube более 6 млн раз. Отметим, что в Украине клип занял первое место в трендах хостинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Крид и Тимати в клипе "Звездопад".
Скриншот

В композиции артисты вспомнили мирный протест в Минске 23 августа. Также они намекнули, что Лукашенко слишком задержался на посту президента Беларуси.

"Этот Добби свободен, тут две тысячи двадцатый

Уходит надо с честью, а не как вон усатый

Автомат без обоймы, на орбиту с батута

Звёзды падают с небес, не надев парашюта", – спели знаменитости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский телеведущий Иван Ургант высмеял "тайную инаугурацию" Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в Минске.

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