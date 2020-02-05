Российские рэперы влипли в громкий православный скандал

Популярные рэперы Slim (Слим) и Особов выпустили клип на песню "С легким паром", который вызвал негодование у сторонников Российской правослвной церкви.

По сюжету ролика, поп РПЦ проводит время в компании девушек легкого поведения, сорит деньгами, ведет себя развязно и употребляет наркотики.

Особов feat. SLIMUS (Слим) - "С легким паром"

Особов feat. SLIMUS (Слим) - "С легким паром"

"Святые тоже грешат. Рясы для попа – как кисам пуш-ап", - гооврится в песне.

Особов feat. SLIMUS (Слим) - "С легким паром"

Особов feat. SLIMUS (Слим) - "С легким паром"

"Когда мы записывали этот видеоклип, мы не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства. Скорее наоборот — хотели привлечь внимание к проблеме, которая, к сожалению, имеет место", — рассказал Особов.

Представители российского движения "Зов народа" пожаловались в Генпрокуратуру РФ 3 февраля, через пять дней после выхода клипа. Они заявили, что ролик "вызвал массу недовольств среди православных христиан" и дискредитирует РПЦ. Зявители потребовали завести на рэперов уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Предлагем посмотреть клип, который стал причиной скандала:

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