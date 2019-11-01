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1 ноября • обновлено в 14:27
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"Вот это ж*па": полуголая российская звезда завела сеть пикантным фото

3.3т Читать материал на украинском

Российская певица, бывшая солистка Serebro Полина Фаворская взбудоражила сеть пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала лежа на кровати в черной футболке и трусах, продемонстрировав "пятую точку".

"Привычки делают нас слабее. В этом году я избавилась от одной очень важной — слепо доверять людям. В этой жизни надеяться можно только на себя, потому что даже те люди, которые, кажется, любят вас, в один прекрасный момент могут жестоко вставить нож в спину с хладнокровным лицом", — написала Фаворская.

Полина Фаворская

Полина Фаворская

Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская продемонстрировала "пятую точку"

Полина Фаворская продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/favlav

Новости
"На лице маска": Лобода взволновала сеть пикантным кадром

Отметим, что поклонники были в восторге от пикантного кадра певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Вот это ж*па": полуголая российская звезда завела сеть пикантным фото
"Вот это ж*па": полуголая российская звезда завела сеть пикантным фото
"Вот это ж*па": полуголая российская звезда завела сеть пикантным фото
"Вот это ж*па": полуголая российская звезда завела сеть пикантным фото
"Вот это ж*па": полуголая российская звезда завела сеть пикантным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Полины Фаворской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Полина Фаворская в откровенном белье

Полина Фаворская в откровенном белье

Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская сексуально позирует на камеру

Полина Фаворская сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская в полупрозрачном боди

Полина Фаворская в полупрозрачном боди

Фото: instagram/favlav

Соблазнительная Полина Фаворская

Соблазнительная Полина Фаворская

Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская засветила голую грудь

Полина Фаворская засветила голую грудь

Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская в пикантной фотосессии

Полина Фаворская в пикантной фотосессии

Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская сексуально позирует на камеру

Полина Фаворская сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/favlav

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полина Фаворская сверкнула соблазнительной фигурой в белье. Поклонники были поражены худобой звезды, но все же отметили, что выглядит она потрясающе.

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Персона
Serebro
Место
Россия
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