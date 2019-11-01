"Вот это ж*па": полуголая российская звезда завела сеть пикантным фото

Российская певица, бывшая солистка Serebro Полина Фаворская взбудоражила сеть пикантным снимком.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала лежа на кровати в черной футболке и трусах, продемонстрировав "пятую точку".
"Привычки делают нас слабее. В этом году я избавилась от одной очень важной — слепо доверять людям. В этой жизни надеяться можно только на себя, потому что даже те люди, которые, кажется, любят вас, в один прекрасный момент могут жестоко вставить нож в спину с хладнокровным лицом", — написала Фаворская.
Полина Фаворская
Фото: instagram/favlav
Полина Фаворская продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/favlav
Отметим, что поклонники были в восторге от пикантного кадра певицы. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Полины Фаворской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Полина Фаворская в откровенном белье
Фото: instagram/favlav
Полина Фаворская сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/favlav
Полина Фаворская в полупрозрачном боди
Фото: instagram/favlav
Соблазнительная Полина Фаворская
Фото: instagram/favlav
Полина Фаворская засветила голую грудь
Фото: instagram/favlav
Полина Фаворская в пикантной фотосессии
Фото: instagram/favlav
Полина Фаворская сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/favlav
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полина Фаворская сверкнула соблазнительной фигурой в белье. Поклонники были поражены худобой звезды, но все же отметили, что выглядит она потрясающе.
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