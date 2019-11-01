"Вот это ж*па": полуголая российская звезда завела сеть пикантным фото

Российская певица, бывшая солистка Serebro Полина Фаворская взбудоражила сеть пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала лежа на кровати в черной футболке и трусах, продемонстрировав "пятую точку".

"Привычки делают нас слабее. В этом году я избавилась от одной очень важной — слепо доверять людям. В этой жизни надеяться можно только на себя, потому что даже те люди, которые, кажется, любят вас, в один прекрасный момент могут жестоко вставить нож в спину с хладнокровным лицом", — написала Фаворская.

Полина Фаворская Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/favlav

Отметим, что поклонники были в восторге от пикантного кадра певицы. Они засыпали ее комплиментами.

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Полина Фаворская в откровенном белье Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская сексуально позирует на камеру Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская в полупрозрачном боди Фото: instagram/favlav

Соблазнительная Полина Фаворская Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская засветила голую грудь Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская в пикантной фотосессии Фото: instagram/favlav

Полина Фаворская сексуально позирует на камеру Фото: instagram/favlav

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полина Фаворская сверкнула соблазнительной фигурой в белье. Поклонники были поражены худобой звезды, но все же отметили, что выглядит она потрясающе.

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