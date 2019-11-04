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4 ноября • обновлено в 12:32
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"Фу, пошлятина!" Российская звезда засветила интимную часть тела и нарвалась на критику

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Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками откровенными фото и нарвалась на критику.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в коротком топе, перчатках и прозрачных колготках, сквозь которые можно было рассмотреть ее белье. Отметим, что фотограф снимал Серябкину снизу, поэтому интимное место певицы оказалось на виду у всех.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: instagram/serebro_official

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"Время странных вопросов. Визуализируем одну тему. Вы вынуждены остаться одни в пустой комнате. Ровно на сутки. В комнате нет окон, нет развлечений, нет абсолютно ничего. Но с собой можно взять одну вещь. Все что угодно, кроме девайсов с выходом в интернет. Что это будет? Я выбираю между книгой и кроватью", — написала Ольга.

Ольга Серябкина засветила интимную часть тела

Ольга Серябкина засветила интимную часть тела

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина в откровенной фотосессии

Ольга Серябкина в откровенной фотосессии

Фото: instagram/serebro_official

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Они засыпали ее негативными комментариями.

"Фу, пошлятина!" Российская звезда засветила интимную часть тела и нарвалась на критику
"Фу, пошлятина!" Российская звезда засветила интимную часть тела и нарвалась на критику
"Фу, пошлятина!" Российская звезда засветила интимную часть тела и нарвалась на критику
"Фу, пошлятина!" Российская звезда засветила интимную часть тела и нарвалась на критику

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина засветила пышную грудь

Ольга Серябкина засветила пышную грудь

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку"

Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина оголила грудь

Ольга Серябкина оголила грудь

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина в соблазнительном белье

Ольга Серябкина в соблазнительном белье

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина в откровенном боди

Ольга Серябкина в откровенном боди

Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/serebro_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Серябкина продемонстрировала другую фотосессию, которая вызвала недоумение чрезмерной откровенностью.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Serebro
Место
Россия
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