"Фу, пошлятина!" Российская звезда засветила интимную часть тела и нарвалась на критику

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками откровенными фото и нарвалась на критику.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в коротком топе, перчатках и прозрачных колготках, сквозь которые можно было рассмотреть ее белье. Отметим, что фотограф снимал Серябкину снизу, поэтому интимное место певицы оказалось на виду у всех.
Ольга Серябкина
Фото: instagram/serebro_official
"Время странных вопросов. Визуализируем одну тему. Вы вынуждены остаться одни в пустой комнате. Ровно на сутки. В комнате нет окон, нет развлечений, нет абсолютно ничего. Но с собой можно взять одну вещь. Все что угодно, кроме девайсов с выходом в интернет. Что это будет? Я выбираю между книгой и кроватью", — написала Ольга.
Ольга Серябкина засветила интимную часть тела
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина в откровенной фотосессии
Фото: instagram/serebro_official
Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Они засыпали ее негативными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина засветила пышную грудь
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина оголила грудь
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина в соблазнительном белье
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина в откровенном боди
Фото: instagram/serebro_official
Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/serebro_official
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Серябкина продемонстрировала другую фотосессию, которая вызвала недоумение чрезмерной откровенностью.
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