"Фу, пошлятина!" Российская звезда засветила интимную часть тела и нарвалась на критику

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro поделилась с поклонниками откровенными фото и нарвалась на критику.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в коротком топе, перчатках и прозрачных колготках, сквозь которые можно было рассмотреть ее белье. Отметим, что фотограф снимал Серябкину снизу, поэтому интимное место певицы оказалось на виду у всех.

Ольга Серябкина Фото: instagram/serebro_official

"Время странных вопросов. Визуализируем одну тему. Вы вынуждены остаться одни в пустой комнате. Ровно на сутки. В комнате нет окон, нет развлечений, нет абсолютно ничего. Но с собой можно взять одну вещь. Все что угодно, кроме девайсов с выходом в интернет. Что это будет? Я выбираю между книгой и кроватью", — написала Ольга.

Ольга Серябкина засветила интимную часть тела Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина в откровенной фотосессии Фото: instagram/serebro_official

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию певицы. Они засыпали ее негативными комментариями.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ольги Серябкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина засветила пышную грудь Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина оголила грудь Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина в соблазнительном белье Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина в откровенном боди Фото: instagram/serebro_official

Ольга Серябкина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/serebro_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Серябкина продемонстрировала другую фотосессию, которая вызвала недоумение чрезмерной откровенностью.

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