Российская звезда сериалов показалась голой в душе

Российская актриса Мария Горбань, звезда сериалов "Кухня" и "Отель Элеон", поделилась в Instagram откровенным фото.

На личной странице в соцсети знаменитость показалась голой в душе. Интимные зоны ее тела прикрыла лишь густая пена.

"Если вам уже совершенно некогда отдохнуть — значит, самое время отдохнуть", - прокомментировала снимок актриса.

Всего за несколько часов фотография ТВ-звезды собрала более 14 тыс. лайков. В комментариях фолловеры Горбань похвалили ее внешность и фигуру.

"Ах ты шалунья", "Мм, какая ты", "Маша, отлично выглядите", "Хочу к вам", - отметили под постом актрисы.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинская поп-исполнительница Анна Седокова, экс-участница группы "ВИА Гра", удивила своих фолловеров в Instagram кардинальными переменами во внешности. Певица решилась на короткую стрижку.

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