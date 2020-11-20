Российская ведущая Высоцкая показала роскошный загородный дом. Фото

Российская телеведущая Юлия Высоцкая показала интерьер загородного особняка, в котором живет со своим супругом, режиссером Андреем Кончаловским и двумя детьми.

Так, снимками артистка поделилась на личной странице в Instagram. Семья проживает в элитном районе Подмосковья – Рублевке, сообщила "Комсомольская правда".

Усадьба артистов расположена на Николиной горе. По соседству с ними живет известный российский режиссер Никита Михалков.

Высоцкая и Кончаловский возле своего дома. viva.ua

Дом-терем сложен из калиброванной сосны. По признанию Высоцкой, несколько лет назад они перестроили фамильное поместье – из двухэтажного дом превратился в четырехэтажный. Ранее в коттедже проживали родители Кончаловского.

"Мы надстроили один этаж и вырыли полуподвал. Так что мамин дом, который она построила для себя в 50-х, как бы вписался в больший – большой дом его "обнял", –поделился супруг Высоцкой.

Российская телеведущая показала свой особняк. Instagram Юлии Высоцкой

Высоцкая показала свой особняк. Instagram Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая показала свой особняк. Instagram Юлии Высоцкой

По словам артистов, на месте маленькой кухни теперь ванная, веранду заменили зимним садом. В старой части особняка разместили хозяйскую спальню, кабинет и спортивный зал. Просторный холл с окнами во всю стену и резными колоннами, а также огромная библиотека –любимые места Юлии Высоцкой.

Юлия Высоцкая показала загородный дом. Instagram Юлии Высоцкой

Высоцкая показала загородный дом. Instagram Юлии Высоцкой

Цокольный этаж пристройки отвели под большую кухню. Именно там проходят съемки кулинарной передачи "Едим дома". Интерьером Юлия занималась сама. Так, например, росписи на фасадах буфета и гарнитур в стиле прованс были изготовлены на заказ по ее эскизам. В доме много антикварной мебели и элементов декора, в частности – раритетные вазы и трехсотлетние стулья.

Телеведущая Высоцкая показала свой особняк. Instagram Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая показала свой особняк. Instagram Юлии Высоцкой

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