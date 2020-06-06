Российская ведущая Норкина покончила с собой — СМИ

Умершая российская журналистка и радиоведущая Юлия Норкина покончила с собой.

Так, по версии СМИ 52-летняя женщина повесилась, а до этого она долгое время боролась с тяжелой болезнью, пишет издание StarHit.

По другой версии Юлия Норкина могла скончаться в результате инфаркта. Родственники и друзья ведущей не комментируют инцидент и не раскрывают официальные причины внезапной смерти.

Юлия Норкина РИА Новости

Напомним, Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни, о чем объявил ее супруг Андрей Норкин. На личной странице в Instagram он оставил трогательное сообщение:

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 5 июня, умер известный советский и российский актер Михаил Кокшенов.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.