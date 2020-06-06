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6 июня • обновлено в 10:59
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Российская ведущая Норкина покончила с собой — СМИ

6.3т
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Умершая российская журналистка и радиоведущая Юлия Норкина покончила с собой.

Так, по версии СМИ 52-летняя женщина повесилась, а до этого она долгое время боролась с тяжелой болезнью, пишет издание StarHit.

По другой версии Юлия Норкина могла скончаться в результате инфаркта. Родственники и друзья ведущей не комментируют инцидент и не раскрывают официальные причины внезапной смерти.

Юлия Норкина

Юлия Норкина

РИА Новости

Напомним, Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни, о чем объявил ее супруг Андрей Норкин. На личной странице в Instagram он оставил трогательное сообщение:

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей.
Российская ведущая Норкина покончила с собой — СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 5 июня, умер известный советский и российский актер Михаил Кокшенов.

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Автор
Ева Романова
Место
Россия
Теги
люди Новости России
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