Российская телезвезда проговорилась о свадьбе с Киркоровим

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс сделала неоднозначное заявление о свадьбе с поп-королем РФ Филиппом Киркоровым.
Так, 50-летняя звезда отметила, что если бы Киркоров позвал ее замуж, она непременно бы согласилась. Об этом шла речь в интервью изданию "СтарХит".
По словам Бледанс, ранее она показала публике совместное фото с Филиппом, где также выразила сою благодарность ему за поддержку. В итоге многие пользователи начали подозревать, что между звездами – романтические отношения.
Филипп Киркоров и Эвелина Бледанс
Город24
Российский продюсер и музыкальный критик Стас Садальский также открыто спросил у Эвелины, готова ли она выйти замуж за Киркорова.
"Многие мне писали: какая красивая пара! И Стас Садальский подсуетился, спросил: "Замуж пойдешь?" Ответила: "Если позовет, с удовольствием!" А что? Такие союзы имеют право на существование?" – отметила ведущая.
Также она отметила, что действительно считает, что такой союз имеет право на существование, так как у них с Киркоровым общие интересы.
"В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!" – подитожила Бледанс.
Представляете, что чувствовали водители стоящих в пробке у концертного зала в Алуште автомобилей, когда между ними шествовала величественная фигура Филиппа Киркорова! Конечно, они не верили своим глазам! Так же, как и я, когда поняла, что на моём творческом вечере в зале @fkirkorov!Ведь мог бы просто передать пожертвования на детский хоспис, средства на который мы собирали в этот вечер, но он приехал сам и был в зале от начала до конца. ☀️☀️☀️Как же я чувствовала твою поддержку, дорогой! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Я запомню, каждое слово, которое ты сказал мне и во время концерта и после! Спасибо за твоё доброе сердце! Где ты, там любовь! #киркоров #ФилиппКиркоров #король #благотворительность #детскийхоспес #мывсеразные
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эвелина Бледанс показала снимок в белом платье: чем также спровоцировала слухи о свадьбе.
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