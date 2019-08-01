Российская телезвезда проговорилась о свадьбе с Киркоровим

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс сделала неоднозначное заявление о свадьбе с поп-королем РФ Филиппом Киркоровым.

Так, 50-летняя звезда отметила, что если бы Киркоров позвал ее замуж, она непременно бы согласилась. Об этом шла речь в интервью изданию "СтарХит".

По словам Бледанс, ранее она показала публике совместное фото с Филиппом, где также выразила сою благодарность ему за поддержку. В итоге многие пользователи начали подозревать, что между звездами – романтические отношения.

Филипп Киркоров и Эвелина Бледанс Город24

Российский продюсер и музыкальный критик Стас Садальский также открыто спросил у Эвелины, готова ли она выйти замуж за Киркорова.

"Многие мне писали: какая красивая пара! И Стас Садальский подсуетился, спросил: "Замуж пойдешь?" Ответила: "Если позовет, с удовольствием!" А что? Такие союзы имеют право на существование?" – отметила ведущая.

Также она отметила, что действительно считает, что такой союз имеет право на существование, так как у них с Киркоровым общие интересы.

"В нашем возрасте уже есть дети, они общаются между собой, а нас соединяют творческие темы. Секс? Не все семейные пары на нем помешаны!" – подитожила Бледанс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эвелина Бледанс показала снимок в белом платье: чем также спровоцировала слухи о свадьбе.

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