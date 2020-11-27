Российская телеведущая получила два года лишения свободы за вымогательство 80 миллионов

Российская ведущая программы "Час суда" Елена Дмитриева вымогала 80 миллионов рублей (около 30 млн гривен). Ей дали два года условно.

Такое решение приняли в Замоскворецком районном суде, пишет "Московский комсомолец".

Как стало известно, телевизионная судья была вовлечена в конфликт двух бизнесменов – Александра Бобовникова и Олега Плотникова.

Так, Плотников заявил, что потерял 80 миллионов рублей и потребовал их от Бобовникова. Затем Дмитриева посоветовала ему "просто отдать Плотникову 80 миллионов рублей" и пригрозила тем, что она якобы контролирует работу следователей.

Бизнесмен обратился в ФСБ, где ему выдали меченые купюры, которые он принес на встречу с Дмитриевой и Плотниковым. В итоге женщина стала обвиняемой в этом деле.

По словам телесудьи, это дело – чистой воды провокация и требований о передаче денег с ее стороны не поступало.

В итоге Дмитриева получила два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

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