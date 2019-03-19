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Российская порнозвезда Беркова экстренно госпитализирована: что известно

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Известная российская порноактриса, модель, певица, экс-участница проекта "Дом-2" Елена Беркова была экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник в Москве.

Как сообщает "СтарХит", звезда фильмов для взрослых, которой на прошлой неделе исполнилось 34 года, планировала устроить вечеринку в клуб-баре Сергея Жукова ("Руки Вверх"), но ее планы могут быть под угрозой.

Елена Беркова

Елена Беркова

Instagram@berkova

"Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру", – рассказали очевидцы.

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Свидетели предположили, что организм Берковой не выдержал постоянных диет. Уточняется, что звезду подключили к капельнице и сделали несколько уколов.

Российская порнозвезда Беркова экстренно госпитализирована: что известно

"Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену", — добавил источник в больнице.

Уточняется, что возле палаты Берковой постоянно дежурит накаченный мужчина. Есть вероятность, что именно он вызвал врачей.

Российская порнозвезда Беркова экстренно госпитализирована: что известно

"На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием", — уточнили очевидцы.

Пиар-директор светской львицы Максим Клименко не раскрыл журналистам причину, по которой Елена попала в больницу. По его словам, звезда проходит полное обследование. Однако фанатов Берковой заверили, что беспокоиться не стоит.

Российская порнозвезда Беркова экстренно госпитализирована: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году еще до выборов президента России Беркова заявляла, что собиралась баллотироваться на пост главы государства. Позже она сверкнула обнаженной грудью в эфире российского федерального телеканала.

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Персона
Елена Беркова
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесНовости России
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