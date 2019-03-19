Российская порнозвезда Беркова экстренно госпитализирована: что известно

Известная российская порноактриса, модель, певица, экс-участница проекта "Дом-2" Елена Беркова была экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник в Москве.

Как сообщает "СтарХит", звезда фильмов для взрослых, которой на прошлой неделе исполнилось 34 года, планировала устроить вечеринку в клуб-баре Сергея Жукова ("Руки Вверх"), но ее планы могут быть под угрозой.

Елена Беркова Instagram@berkova

"Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру", – рассказали очевидцы.

Свидетели предположили, что организм Берковой не выдержал постоянных диет. Уточняется, что звезду подключили к капельнице и сделали несколько уколов.

"Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену", — добавил источник в больнице.

Уточняется, что возле палаты Берковой постоянно дежурит накаченный мужчина. Есть вероятность, что именно он вызвал врачей.

"На вид парню уже больше 35 лет. Темноволосый, хорошо атлетически сложен. Даже подумали, что он Ленин молодой человек. Мужчина постоянно интересуется ее самочувствием", — уточнили очевидцы.

Пиар-директор светской львицы Максим Клименко не раскрыл журналистам причину, по которой Елена попала в больницу. По его словам, звезда проходит полное обследование. Однако фанатов Берковой заверили, что беспокоиться не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году еще до выборов президента России Беркова заявляла, что собиралась баллотироваться на пост главы государства. Позже она сверкнула обнаженной грудью в эфире российского федерального телеканала.

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