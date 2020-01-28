Российская порномодель попала в "Миротворец": что о ней известно и как выглядит

21-летняя российская порномодель Кристина Щербинина, известная под псевдонимом Лия Сильвер, попала в базу организации "Миротворец".

Согласно данным на сайте, девушку внесли туда, потому что она в 2018 году незаконно посещала аннексированный Крым в качестве модели жанра "ню".

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер попала в базу "Миротворца" Фото: psb4ukr.org

Лия Сильвер пришла в индустрию для взрослых в мае 2018 года в возрасте 19 лет. Одной из ее первых сцен стал анальный секс для Tushy. Девушка снимается как для американских, так и для европейских студий, среди которых: Babes, DDF, Mofos, Reality Kings, студия Марка Дорселя и другие.

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

В сентябре 2019 года порномодель выиграла европейскую премию XBIZ Europa Award в двух категориях, в которых была номинирована: "Лучшая новая старлетка", а также "Лучшая сцена секса". В январе 2020 года Лия стала обладательницей двух премий AVN Awards в следующих категориях: "Лучшая новая иностранная старлетка" и "Лучшая сцена секса парень/девушка в иностранном фильме".

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Лия Сильвер Фото: instagram/yourliya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница проекта "Голос країни-10" и экс-вокалистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова попала в базу организации "Миротворец". Она в августе 2016 года незаконно проникла в аннексированный Крым с целью участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава.

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