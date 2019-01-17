Российская поп-звезда похвасталась сексуальным телом

33-летняя российская исполнительница Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro, опубликовала в Instagram пикантные фотографии со съемочной площадки своего нового клипа.

Для видео к песне "Потому что любовь" исполнительница позировала в обтягивающем боди, который подчеркнул формы ее тела. Во время съемок в воде наряд певицы промок и стал полупрозрачным.

В сюжете нового клипа Серябкина, которая выступает сейчас под псевдонимом MOLLY, якобы страдает от неразделенной любви и делится переживаниями с подругой. Поп-звезда позировала на пляже острова Бали, у водопада и в заснеженных горах.

По сюжету героиня влюблена в певца Егора Крида - она постоянно пересматривает его фотографии на телефоне и гадает, взаимны ли чувства.

Всего за час пост с фотографиями Серябкиной собрал более 140 тыс. лайков. Позже артистка также опубликовала короткое видео - эпизод клипа, на котором присутствуют пляжные сцены.

Как писал ранее OBOZREVATEL, вокалистка популярной украиноязычной группы KAZKA, исполнительница нашумевшего хита-миллионника "Плакала" Саша Зарицкая, предстала перед фанатами в сети в пикантном образе.

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