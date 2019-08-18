Российская поп-дива взбудоражила сеть откровенной фотосессией

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro порадовала поклонников пикантной фотосессией.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых позирует в полупрозрачном боди, прикрывая руки объемной воздушной сеткой.

В этот раз любительница чересчур пикантных фотосессий Серябкина не выглядела пошло, а в образе даже присутствовал некий шарм и чувственность.

Ольга Серябкина instagram/serebro_official

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"Часто вижу комментарии, где девчонки и парни спрашивают о том, как стать увереннее в себе. Начните с любви к самим себе. Попытайтесь понять и принять, что каждый из вас – особенный человек, который может привнести в этот мир что-то уникальное. Любите свои настоящие мысли, свое тело таким, какое оно есть, свои поступки от сердца. Начнем прямо сейчас. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя. Какую часть тела вы любите больше всего? Каким своим достижением гордитесь? И вообще, что вам в себе самих нравится больше? Ищите каждую деталь", – призвала она.

Серябкина в стыдливой позе instagram/serebro_official

Сочетание сексуальности и абсолютно не лишенного смысла совета не оставило равнодушными поклонников певицы. В комментариях практически все восхитились ее внешностью и поблагодарили за наставления.

"Шикардос", "Ты прекрасна", "Сразу повысилась самооценка", "Ты права на 100%", "Шикарная", "Влюбилась", – ответили пользователи.

Ольга Серябкина instagram/serebro_official

Серябкина сидит instagram/serebro_official

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Серябкина продемонстрировала другую фотосессию, которая вызвала недоумение чрезмерной откровенностью.

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