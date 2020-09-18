Российская певица заявила, что Королева много лет живет отдельно от Тарзана

Российская певица Наталья Штурм раскрыла пикантные детали личной жизни звездных супругов Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана) после скандала с изменой артиста.

Так, по словам женщины, Королева уже много лет живет отдельно от своего мужа. Такими подробностями она поделилась на личной странице в Instagram.

"Наташа Королева много лет назад в каком-то интервью говорила, что они живут отдельно – она с ребенком за городом, а супруг Тарзан – в Москве. Мол, ему после работы удобнее в городе ночевать. Ну, согласитесь такой кобелина один, разгоряченный после эротического шоу – Наташа просто уговорила себя не реагировать на его измены... И так будет всегда, может это ее заводит", – отметила Штурм.

При этом артистка с уверенностью заявила, что несмотря на ветреность натуры, Тарзана "подберут через минуту", если Наташа Королева захочет с ним развестись. Потому что он "хороший".

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