Российская певица заболела коронавирусом и умерла сразу после родов

Российская певица Лилия Сабирова заразилась коронавирусом и умерла сразу после родов.

Как рассказал супруг погибшей Гадель Галимзянов, девушка была в тяжелом состоянии и из-за COVID-19 у нее были поражены легкие, пишет "Татар-информ".

Так, ребенок Лилии родился мертвым, а вскоре скончалась и сама Сабирова. Супруги хотели назвать сына Джамиль.

"Лилия была самой доброй и ласковой. Мы так сильно любили друг друга. Мы даже ни разу не ложились спать отдельно друг от друга, все время проводили вместе. Она, как и я, старалась соблюдать каноны ислама – не пропускала намазы, соблюдала пост", – сообщил муж исполнительницы.

Лилия Сабирова заразилась коронавирусом и умерла Life.ru

Стоит отметить, что Сабирова работала в культурном центре "Залесный". Также она исполняла песни на русском и татарском языках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 71-летний Куклачев рассказал, что из-за перенесенного коронавируса едва не умер.