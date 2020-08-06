Российская певица сделала признание о романе с Караченцевым: актер хотел бросить семью

Российская певица, звезда 90-х Азиза сделала признание о том, что имела роман с известным актером Николаем Караченцовым.

Сенсационное заявление артистка сделала в автобиографической книге, где описывает пикантные подробности своей личной жизни. Она отметила, что их отношения развивались в 90-х годах и были весьма серьезными, пишет "СтарХит".

"В книге я пишу об отношениях с Колей Караченцовым. Это было давно, в конце 90-х. Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой (Поргиной, супругой Караченцова – Ред.)" – отметила Азиза.

Караченцов имел роман с молодой певицей Коллаж: Noteru

Отмечается, что перейти на новый уровень отношений любовникам так и не удалось. Певица вспомнила, что, когда ее мама узнала об этой интрижке, то строго запретила ей разрушать чужую семью.

"Она сказала: "На чужой беде счастья не построишь". Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила. Тем более все так сложилось трагически, что я поняла: это знак сверху", – рассказала певица, очевидно намекая на ДТП, в котором сильно пострадал актер.

Николай Караченцов и его жена Людмила Поргина СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, советский и российский актер Николай Караченцов умер в октябре 2018 года. До своего 74-летия Караченцов не дожил всего один день. Отмечается, что последние два дня он был в очень тяжелом состоянии – у него отказали почки. Больше года Николай Караченцов боролся с раком легких.