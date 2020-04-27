Главная Новости
27 апреля • обновлено в 09:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Российская певица Савельева показала пикантное постельное фото с мужем

642
Читать материал на украинском

Российская певица и экс-участница группы "Фабрика" Саша Савельева поделилась пикантным фото со своим мужем Кириллом Сафоновым.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем влюбленные позировали в кровати. При этом отметим, что на Савельевой из предметов гардероба были только туфли золотистого цвета.

Саша Савельева

Саша Савельева

Фото: instagram/sasha_savelieva

Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Фото: instagram/sasha_savelieva

Поклонники пришли в восторг от смелого фото и засыпали звездных супругов комплиментами.

Российская певица Савельева показала пикантное постельное фото с мужем
Российская певица Савельева показала пикантное постельное фото с мужем
Российская певица Савельева показала пикантное постельное фото с мужем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саша Савельева показала фото, на котором позировала обнаженной.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги