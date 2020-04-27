Российская певица Савельева показала пикантное постельное фото с мужем

Российская певица и экс-участница группы "Фабрика" Саша Савельева поделилась пикантным фото со своим мужем Кириллом Сафоновым.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем влюбленные позировали в кровати. При этом отметим, что на Савельевой из предметов гардероба были только туфли золотистого цвета.

Саша Савельева Фото: instagram/sasha_savelieva

Кирилл Сафонов и Саша Савельева Фото: instagram/sasha_savelieva

Поклонники пришли в восторг от смелого фото и засыпали звездных супругов комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саша Савельева показала фото, на котором позировала обнаженной.

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