Российская певица после Крыма собралась на гастроли в Киев и Одессу. Фото афиши

У российской певицы Юлии Зиверт (Zivert), выступавшей до этого во временно оккупированном Крыму, запланированы концерты в Киеве и Одессе.

Выступление в Одессе должно состоятся 24 июля, а в столице – 4 августа, пишут "Крым.Реалии".

Юлия Зиверт планирует 4 августа выступать в Киеве Скриншот osocor.com.ua

Отмечается, что билеты на ее концерт продаются на сайте concert.ua, а их стоимость составляет от 1000 гривен.

В Киеве организатором выступает Osocor Residence, на сайте которого билеты продаются от 2200 гривен.

Юлия Зиверт планирует выступать в Киеве и Одессе Telegram AllГолобуцкий

Организаторы сами признались, что в прошлом году она уже выступала после посещения Крыма, поэтому СБУ вряд ли запретит въезд в страну.

Юлия Зиберт планирует 4 августа выступать в Киеве Facebook Osocor Residence

Также сохранилась афиша ее концерта на сайте отеля Yalta Intourist.

Афиша с выступлением Юлии Зиверт в Крыму Скриншот сайта yaltaintourist.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная пограничная служба не пустила в Украину российского актера Антона Пампушного, который незаконно посещал аннексированный Крым. Ему на три года запретили въезд в страну.