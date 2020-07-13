Российская певица после Крыма собралась на гастроли в Киев и Одессу. Фото афиши

Юрий Сергиенко Люди 01:52, 14.07.2020

У российской певицы Юлии Зиверт (Zivert), выступавшей до этого во временно оккупированном Крыму, запланированы концерты в Киеве и Одессе.

Выступление в Одессе должно состоятся 24 июля, а в столице – 4 августа, пишут "Крым.Реалии".

Юлия Зиверт планирует 4 августа выступать в Киеве
Скриншот osocor.com.ua

Отмечается, что билеты на ее концерт продаются на сайте concert.ua, а их стоимость составляет от 1000 гривен.

В Киеве организатором выступает Osocor Residence, на сайте которого билеты продаются от 2200 гривен.

Юлия Зиверт планирует выступать в Киеве и Одессе
Telegram AllГолобуцкий

Организаторы сами признались, что в прошлом году она уже выступала после посещения Крыма, поэтому СБУ вряд ли запретит въезд в страну.

Юлия Зиберт планирует 4 августа выступать в Киеве
Facebook Osocor Residence

Также сохранилась афиша ее концерта на сайте отеля Yalta Intourist.

Афиша с выступлением Юлии Зиверт в Крыму
Скриншот сайта yaltaintourist.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная пограничная служба не пустила в Украину российского актера Антона Пампушного, который незаконно посещал аннексированный Крым. Ему на три года запретили въезд в страну.

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