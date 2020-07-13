Российская певица после Крыма собралась на гастроли в Киев и Одессу. Фото афиши
У российской певицы Юлии Зиверт (Zivert), выступавшей до этого во временно оккупированном Крыму, запланированы концерты в Киеве и Одессе.
Выступление в Одессе должно состоятся 24 июля, а в столице – 4 августа, пишут "Крым.Реалии".
Отмечается, что билеты на ее концерт продаются на сайте concert.ua, а их стоимость составляет от 1000 гривен.
В Киеве организатором выступает Osocor Residence, на сайте которого билеты продаются от 2200 гривен.
Организаторы сами признались, что в прошлом году она уже выступала после посещения Крыма, поэтому СБУ вряд ли запретит въезд в страну.
Также сохранилась афиша ее концерта на сайте отеля Yalta Intourist.
Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная пограничная служба не пустила в Украину российского актера Антона Пампушного, который незаконно посещал аннексированный Крым. Ему на три года запретили въезд в страну.