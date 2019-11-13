Популярная российская певица попала в больницу: что с ней

Популярная российская певица, представительница музыкального лейбла Black Star Клава Кока попала в больницу.

Так, артистка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Девушку госпитализировали с предварительным диагнозом — гнойная ангина и сильно переутомление, сообщает "Экспресс газета".

Клава Кока Фото: instagram/klavacoca

Отмечается, что певица чувствовала себя плохо последние три дня. Перед заболеванием она находилась на гастролях. Недавно и сама Клава вышла на связь с поклонниками и опубликовала фото на своей странице в Instagram из больничной палаты.

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Клава Кока Фото: instagram/klavacoca

"Волнуются и звонят друзья, переживают поклонники. Я этого не хотела... Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей. Я просто не рассчитала свои силы и организм дал сбой. Но все будет хорошо, обещаю. Пойду посплю немножко, не звоните, пожалуйста", — написала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Баку 26 июля экстренно госпитализировали известную певицу Аниту Цой с фестиваля "Жара-2019", открытие которого состоялось 25 июля. Исполнительница серьезно повредила ногу.

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