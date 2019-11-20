Российская певица показала голые ягодицы на фото: горячий кадр

Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина засветила голые ягодицы на новой фотографии.

Сексуальным кадром звезда поделилась в своем Instagram.

Ольга Серябкина Инстаграм

На черно-белом фото Серябкина запечатлена лишь в одном коротком топе, обнажив соблазнительные формы.

"Мне нравится чувствовать себя сексуально. На сцене, фотосетах, в обычной жизни. И это не зависит от откровенной одежды. Она лишь подчеркивает и передает вайб другим. Но зарождается сексуальная энергия внутри. И она не про пошлость. Это абсолютно женская энергия. Ощущать ее – особое состояние", - подписала кадр Ольга.

Ольга Серябкина Инстаграм

Поклонники принялись восхищаться горячим снимком звезды и ее фигурой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина призналась, что однажды подралась со своей коллегой Еленой Темниковой в лифте. После этого отношения между певицами окончательно подошли к концу.Оль

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