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20 ноября • обновлено в 08:44
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Российская певица показала голые ягодицы на фото: горячий кадр

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Российская певица и экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина засветила голые ягодицы на новой фотографии.

Сексуальным кадром звезда поделилась в своем Instagram.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Инстаграм

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Серябкина сверкнула грудью и вызвала восторг фанатов: пикантные кадры

На черно-белом фото Серябкина запечатлена лишь в одном коротком топе, обнажив соблазнительные формы.

"Мне нравится чувствовать себя сексуально. На сцене, фотосетах, в обычной жизни. И это не зависит от откровенной одежды. Она лишь подчеркивает и передает вайб другим. Но зарождается сексуальная энергия внутри. И она не про пошлость. Это абсолютно женская энергия. Ощущать ее – особое состояние", - подписала кадр Ольга.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Инстаграм

Поклонники принялись восхищаться горячим снимком звезды и ее фигурой.

Российская певица показала голые ягодицы на фото: горячий кадр
Российская певица показала голые ягодицы на фото: горячий кадр
Российская певица показала голые ягодицы на фото: горячий кадр
Российская певица показала голые ягодицы на фото: горячий кадр
Российская певица показала голые ягодицы на фото: горячий кадр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина призналась, что однажды подралась со своей коллегой Еленой Темниковой в лифте. После этого отношения между певицами окончательно подошли к концу.Оль

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Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Ольга Серябкина
Место
Россия
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