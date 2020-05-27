Российская певица Пелагея подала на развод с мужем: известны подробности

Анна Михно Люди 13:01, 27.05.2020

Популярная российская певица Пелагея подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным после трех лет брака.

Об этом пишет издание Starhit.

Иван Телегин и Пелагея
tvc.ru

Сообщается, что о своем расставании 33-летняя Пелагея и 28-летний Иван сообщили в конце прошлого года: на тот момент супруги уже несколько месяцев не жили вместе. Однако продолжали поддерживать отношения ради маленькой дочки.

В суде Пелагея и Телегин будут решать вопросы, связанные с алиментами и имуществом.

Иван Телегин с дочкой
starhit.ru
Пелагея
Instagram @pelageya_insta

Известно, что Телегина неоднократно уличали в изменах. Впрочем, как сообщается, сейчас спортсмен находится на самоизоляции со своей новой возлюбленной, бизнесвумен Марией Гончар. Вместе они живут в загородном доме хоккеиста.

Иван Телегин и Мария Гончар
starhit.ru
Иван Телегин и Мария Гончар
spletnik.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские актеры осудили поведение актрисы Агаты Муцениеце в связи с разводом с Павлом Прилучным.

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