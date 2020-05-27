Российская певица Пелагея подала на развод с мужем: известны подробности
Популярная российская певица Пелагея подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным после трех лет брака.
Об этом пишет издание Starhit.
Сообщается, что о своем расставании 33-летняя Пелагея и 28-летний Иван сообщили в конце прошлого года: на тот момент супруги уже несколько месяцев не жили вместе. Однако продолжали поддерживать отношения ради маленькой дочки.
В суде Пелагея и Телегин будут решать вопросы, связанные с алиментами и имуществом.
Известно, что Телегина неоднократно уличали в изменах. Впрочем, как сообщается, сейчас спортсмен находится на самоизоляции со своей новой возлюбленной, бизнесвумен Марией Гончар. Вместе они живут в загородном доме хоккеиста.
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