Российская певица Пелагея подала на развод с мужем: известны подробности

Популярная российская певица Пелагея подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным после трех лет брака.

Об этом пишет издание Starhit.

Иван Телегин и Пелагея tvc.ru

Сообщается, что о своем расставании 33-летняя Пелагея и 28-летний Иван сообщили в конце прошлого года: на тот момент супруги уже несколько месяцев не жили вместе. Однако продолжали поддерживать отношения ради маленькой дочки.

В суде Пелагея и Телегин будут решать вопросы, связанные с алиментами и имуществом.

Иван Телегин с дочкой starhit.ru

Пелагея Instagram @pelageya_insta

Известно, что Телегина неоднократно уличали в изменах. Впрочем, как сообщается, сейчас спортсмен находится на самоизоляции со своей новой возлюбленной, бизнесвумен Марией Гончар. Вместе они живут в загородном доме хоккеиста.

Иван Телегин и Мария Гончар starhit.ru

Иван Телегин и Мария Гончар spletnik.ru

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