"Заторможенная и опухшая": российская певица напугала поклонников неадекватным поведением на сцене

Популярная российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, выступила в Казани и напугала поклонников своим неадекватным поведением.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети Instagram пользователем Кларой Гавриловной (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Скину видео с концерта МакSим в Казани. Не знаю что с ней, пустой взгляд, тупое движения рукой и миллион запинок", — написала девушка.

МакSим Фото: muz1.tv

Отметим, что другие пользователи в комментариях к публикации также раскритиковали певицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в жуткое ДТП. Артистка сильно пострадала.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.