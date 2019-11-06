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6 ноября • обновлено в 08:53
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"Заторможенная и опухшая": российская певица напугала поклонников неадекватным поведением на сцене

2.7т Читать материал на украинском

Популярная российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, выступила в Казани и напугала поклонников своим неадекватным поведением.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети Instagram пользователем Кларой Гавриловной (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Скину видео с концерта МакSим в Казани. Не знаю что с ней, пустой взгляд, тупое движения рукой и миллион запинок", — написала девушка.

МакSим

МакSим

Фото: muz1.tv

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Отметим, что другие пользователи в комментариях к публикации также раскритиковали певицу.

"Заторможенная и опухшая": российская певица напугала поклонников неадекватным поведением на сцене
"Заторможенная и опухшая": российская певица напугала поклонников неадекватным поведением на сцене
"Заторможенная и опухшая": российская певица напугала поклонников неадекватным поведением на сцене
"Заторможенная и опухшая": российская певица напугала поклонников неадекватным поведением на сцене
"Заторможенная и опухшая": российская певица напугала поклонников неадекватным поведением на сцене

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в жуткое ДТП. Артистка сильно пострадала.

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Место
Россия
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