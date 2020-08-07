Российская певица Глюкоза заявила, что Крым – Украина: опубликовано видео

Российская певица Глюкоза(Наталья Чистякова-Ионова), заявила, что считает полуостров Крым частью Украины.

Об этом она сообщила в разговоре с украинской погранслужбой (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вообще никак не отношусь к оккупации Крыма РФ, я вне политики. Для меня иметь возможность быть в Украине намного важнее. Но Крым – украинский", – заявила Глюкоза.

Российская певица Глюкоза заявила, что Крым – Украина (скриншот)

Напомним, что 7 августа артистка прилетела из Минска в киевский аэропорт Борисполь. Пограничники не пустили ее в Украину и запретили въезд на три года. Причиной послужило то, что ранее певица неоднократно посещала вечеринки и устраивала концерты в аннексированном Крыму. Отвечая на вопросы пограничников, Ионова путалась и говорила, что последний раз приезжала на территорию полуострова в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственная пограничная служба не пустила в Украину российского актера Антона Пампушного, который незаконно посещал аннексированный Крым. Ему запретили въезд в страну сроком на 3 года.