Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, восхитила поклонников новым пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала полностью голой, набросив лишь сверху прозрачный плащ. Соответствующий снимок Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram.

Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза полностью голая Фото: instagram/glukozamusic

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото певицы и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Глюкоза засветила грудь Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза в откровенном купальнике Фото: instagram/glukozamusic

Соблазнительная Глюкоза Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза в пикантной фотосессии Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото: instagram/glukozamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак, певица Глюкоза и дизайнер Яна Расковалова сфотографировались топлес на пляже на Мальдивах.

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