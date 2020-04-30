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30 апреля • обновлено в 04:30
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Российская певица Глюкоза снялась абсолютно голой: пикантное фото

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Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, восхитила поклонников новым пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала полностью голой, набросив лишь сверху прозрачный плащ. Соответствующий снимок Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram.

Глюкоза

Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза полностью голая

Глюкоза полностью голая

Фото: instagram/glukozamusic

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото певицы и засыпали ее комплиментами.

Российская певица Глюкоза снялась абсолютно голой: пикантное фото
Российская певица Глюкоза снялась абсолютно голой: пикантное фото
Российская певица Глюкоза снялась абсолютно голой: пикантное фото
Российская певица Глюкоза снялась абсолютно голой: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Глюкоза засветила грудь

Глюкоза засветила грудь

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза в откровенном купальнике

Глюкоза в откровенном купальнике

Фото: instagram/glukozamusic

Соблазнительная Глюкоза

Соблазнительная Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза в пикантной фотосессии

Глюкоза в пикантной фотосессии

Фото: instagram/glukozamusic

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/glukozamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак, певица Глюкоза и дизайнер Яна Расковалова сфотографировались топлес на пляже на Мальдивах.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Глюкоза
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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