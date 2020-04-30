Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, восхитила поклонников новым пикантным фото.
Так, на нем звезда позировала полностью голой, набросив лишь сверху прозрачный плащ. Соответствующий снимок Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram.
Глюкоза
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза полностью голая
Фото: instagram/glukozamusic
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного фото певицы и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Глюкозы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Глюкоза засветила грудь
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза в откровенном купальнике
Фото: instagram/glukozamusic
Соблазнительная Глюкоза
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза в пикантной фотосессии
Фото: instagram/glukozamusic
Глюкоза сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/glukozamusic
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак, певица Глюкоза и дизайнер Яна Расковалова сфотографировались топлес на пляже на Мальдивах.
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