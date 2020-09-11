Российская модель Playboy трагически погибла в Италии

33-летняя российская модель, звезда Playboy Галина Федорова утонула в море вблизи острова Сардиния (Италия).

Тело девушки нашли спасатели через час после трагедии. Как сообщила ее мать Татьяна на своей странице в Instagram, волна накрыла и опрокинула лодку, в которой плыла девушка (фото смотрите ниже).

Женщина также рассказала, что Федорова прилетела на остров Сардиния, потому что ее пригласил на съемку британский фотограф Ев Таранов. Они взяли напрокат надувную лодку. Отойдя от берега, Галина решила искупаться, а потом к ней присоединился мужчина. Через некоторое время волна накрыла лодку и опрокинула его.

"После очередной волны Галя исчезла из поля зрения. Фотограф один раз услышал, как она что-то крикнула и больше ничего. Его спасли через полтора часа. Позже спасатели нашли Галю, она плавала спиной вверх. Ей пытались оказать первую медицинскую помощь, но эти старания были напрасны", – процитировала мать модели версию фотографа, которую он рассказал после трагедии.

Как сообщило издание The Sun, полиция изъяла у фотографа все личные вещи, среди которых был найден дрон. Правоохранители изучают отснятый материал, заподозрив, что настоящей целью поездки была съемка полигона НАТО.

Отметим, Галина Федорова родом из Уфы. Последние несколько лет модель жила в Париже. За рубежом она получила известность благодаря съемкам в эротических фотосессиях, в частности, в мужских журналах Playboy и Penthouse.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда популярного американского сериала "Хор", который также известен под названием "Лузеры", Ная Ривера утонула в озере. Через некоторое время после того, как она с сыном отплыла от берега, очевидцы обнаружили в воде лодку с малышом в спасательном жилете.

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