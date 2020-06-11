Российская Instagram-модель опозорилась в США и теперь ее угрожают убить

Instagram-модель русского происхождения Крис Шацел, проживающую в Калифорнии, затравили в соцсети из-за неподобающего поведения на расовых протестах в США.

Как сообщает издание "Газета.ru", все началось с того, что кто-то из очевидцев снял на видео, как девушка во время демонстрации позировала в нарядном платье своей подруге-фотографу и опубликовал ролик в Twitter. После чего пользователи раскритиковали Крис за то, что она пришла на протест, чтобы пофотографироваться. А когда модель попыталась оправдаться, ей начали поступать угрозы (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Российскую Instagram-модель затравили из-за фото с протестов Instagram Крис Шацел

"Я сделала несколько фотографий, поскольку я инфлюэнсер соцсетей и модель. Волна негатива, которую я получила в ответ, оказалась невыносимой" – писала девушка в своем Instagram-аккаунте.

Модель Крис Шацел Instagram Крис Шацел

Модель также заверила пользователей соцсетей, что с большим уважением относится к движению Black Lives Matter и очень переживает из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса. И понимает, что ошиблась, проявив сочувствие так, как это сделала.

Модель Крис Шацел Instagram Крис Шацел

"Я, вероятно, выбрала не лучший способ донести свое сообщение, устроив фотосессию на фоне мирных протестов, и я несу ответственность за это. Но я серьезно верю, что с нашим обществом, где так много людей теперь призывают меня линчевать, изнасиловать и казнить, что-то не так", – призналась девушка.

Также Крис Шацел призвала подписчиков перестать ей угрожать и заявила, что ей "страшно".

Модель Крис Шацел Instagram Крис Шацел

"Я боюсь. Я сделала фото на мирном протесте. Сотни людей угрожают убить меня. Пожалуйста, остановитесь!" – написала она в своей соцсети.

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