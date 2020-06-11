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11 июня • обновлено в 21:08
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Российская Instagram-модель опозорилась в США и теперь ее угрожают убить

2.2т
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Instagram-модель русского происхождения Крис Шацел, проживающую в Калифорнии, затравили в соцсети из-за неподобающего поведения на расовых протестах в США.

Как сообщает издание "Газета.ru", все началось с того, что кто-то из очевидцев снял на видео, как девушка во время демонстрации позировала в нарядном платье своей подруге-фотографу и опубликовал ролик в Twitter. После чего пользователи раскритиковали Крис за то, что она пришла на протест, чтобы пофотографироваться. А когда модель попыталась оправдаться, ей начали поступать угрозы (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Российскую Instagram-модель затравили из-за фото с протестов

Российскую Instagram-модель затравили из-за фото с протестов

Instagram Крис Шацел

"Я сделала несколько фотографий, поскольку я инфлюэнсер соцсетей и модель. Волна негатива, которую я получила в ответ, оказалась невыносимой" – писала девушка в своем Instagram-аккаунте.

Модель Крис Шацел

Модель Крис Шацел

Instagram Крис Шацел

Модель также заверила пользователей соцсетей, что с большим уважением относится к движению Black Lives Matter и очень переживает из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими Миннеаполиса. И понимает, что ошиблась, проявив сочувствие так, как это сделала.

Модель Крис Шацел

Модель Крис Шацел

Instagram Крис Шацел

"Я, вероятно, выбрала не лучший способ донести свое сообщение, устроив фотосессию на фоне мирных протестов, и я несу ответственность за это. Но я серьезно верю, что с нашим обществом, где так много людей теперь призывают меня линчевать, изнасиловать и казнить, что-то не так", – призналась девушка.

Также Крис Шацел призвала подписчиков перестать ей угрожать и заявила, что ей "страшно".

Модель Крис Шацел

Модель Крис Шацел

Instagram Крис Шацел

"Я боюсь. Я сделала фото на мирном протесте. Сотни людей угрожают убить меня. Пожалуйста, остановитесь!" – написала она в своей соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница российского шоу "Холостяк", 26-летняя врач из Дагестана Сапият Ахмедова, подверглась травле из-за своего участия в проекте.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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