Российская группа "Каста" выпустила эмоциональный клип в поддержку жителей Беларуси и вызвала восторг в сети

Российская рэп-группа из Ростова-на-Дону "Каста" опубликовала клип на песню "Выходи гулять", в котором поддержала участников акций в Беларуси против Лукашенко.

Соответствующий ролик разместили на YouTube-канале (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, в видео вставили эпизоды расправы силовиков над участниками протестов. Кроме того, в тексте песне присутствуют строки, которые посвящены событиям в Беларуси.

Группа "Каста" выпустила клип в поддержку жителей Беларуси Meduza

В сети пользователям понравился новый клип группы. Фанаты оставили множество благодарных комментариев.

"Cпасибо за поддержку! Жыве Беларусь!", "Чуваки, спасибо, что тему подняли. Без слез невозможно смотреть. Очень сложно поверить, что прямо сейчас это происходит где-то недалеко", "Мы в этом клипе застряли с августа. Ребята, спасибо Вам! Огромный привет из Минска!", – пишут в сети.

Группа "Каста" выпустила клип в поддержку жителей Беларуси Скриншот

Группа "Каста" выпустила клип в поддержку жителей Беларуси Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская группа "Каста" выпустила клип на песню "Они" о том, что у населения в квартире нет воды и электричества.