Российская группа "ДДТ" выпустила клип на песню о 2020 годе: рокеров похвалила Пугачева

Российская рок-группа "ДДТ" презентовала клип на песню "2020". Композиция посвящена изменениям в мире, произошедшим из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива. В нем музыканты играли и пели на кухне, а также в комнатах-ячейках недостроенной многоэтажки. За сутки ролик набрал более 185 тысяч просмотров (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уходит, крестясь, год две тысячи двадцать, легкие наши, как прежде, легки. Похоронили безвременно павших, сплюнули пули, достали стихи. Ах, нелегко... Небо так близко и далеко. Новые рифмы смывают грим, мир изменился, он стал другим", – говорится в песне.

Группа "ДДТ" презентовала клип на песню "2020" скриншот с видео

Группа "ДДТ" презентовала клип на песню "2020" скриншот с видео

Группа "ДДТ" презентовала клип на песню "2020" скриншот с видео

К слову, новая работа группы "ДДТ" понравилась Алле Пугачевой, о чем она написала на личной странице в Instagram. Певице поблагодарила музыкантов за песню, в которой они без фальши передали правду жизни.

"Спасибо ДДТ за новую песню, за отсутствие фальши, за то, что так точно передали правду жизни!" –похвалила работу она.

Пугачевой понравился новый клип ДДТ о 2020 годе Instagram-аккаунт Аллы Пугачевой

Поклонники группы также высоко оценили новую видеоработу музыкантов. Они написали множество восторженных комментариев в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рок-группа "ДДТ" презентовала клип на песню "Доктор Лиза". Лидер музыкального коллектива Юрий Шевчук написал композицию специально к выходу фильма о враче Елизавете Глинке, которая организовала незаконный вывоз тяжелобольных детей из оккупированного Донбасса на территорию РФ.