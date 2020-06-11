Российская блогерша показала тело после многочисленных пластических операций

Российская блогерка Лилия Ермак, которая известна многочисленными пластическими операциями на теле, демонстрирует свои формы в сети.

Откровенные снимки девушка публикует в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Отметим, что сейчас у Ермак 1,6 млн подписчиков, количество которых ежедневно растет.

Лилия Ермак Instagram Лилии Ермак

Подписчики в восторге от снимков блогера. Они делают комплименты девушке и считают ее настоящей красавицей.

"Ммм какая девочка", "Шикарно", – пишут они

Скриншот со страницы Лилии Ермак

Лилия Ермак в откровенном белье Instagram Лилии Ермак

Лилия Ермак Instagram Лилии Ермак

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что девушка из-за травли увеличила грудь до шестого размера и осталась одинокой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram