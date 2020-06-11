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12 июня • обновлено в 03:12
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Российская блогерша показала тело после многочисленных пластических операций. Фото

1.9т
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Российская блогерка Лилия Ермак, которая известна многочисленными пластическими операциями на теле, демонстрирует свои формы в сети.

Откровенные снимки девушка публикует в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Отметим, что сейчас у Ермак 1,6 млн подписчиков, количество которых ежедневно растет.

Лилия Ермак

Лилия Ермак

Instagram Лилии Ермак

Подписчики в восторге от снимков блогера. Они делают комплименты девушке и считают ее настоящей красавицей.

"Ммм какая девочка", "Шикарно", – пишут они

Российская блогерша показала тело после многочисленных пластических операций

Скриншот со страницы Лилии Ермак

Лилия Ермак в откровенном белье

Лилия Ермак в откровенном белье

Instagram Лилии Ермак

Лилия Ермак

Лилия Ермак

Instagram Лилии Ермак

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что девушка из-за травли увеличила грудь до шестого размера и осталась одинокой.

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Место
Россия
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