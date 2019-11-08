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8 ноября • обновлено в 10:08
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Российская актриса засветила грудь в откровенном купальнике

1.6т Читать материал на украинском

Российская актриса Екатерина Климова похвасталась соблазнительными формами в бикини.

41-летняя звезда поделилась в своем Instagram новыми кадрами, сделанными во время недавней фотосессии в Израиле. На них Климова в сексуальном голубом купальнике плещется в джакузи.

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Инстаграм

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Новые фото кокетливой Екатерины в мыльной пене не оставили равнодушными ни одного подписчика, которые тут же засыпали актрису комплиментами:

"Вы идеальная во всех отношениях. Мечта сильного мужчины", "Ну нельзя же быть какой красивой" "Необыкновенная, естественная красота Вы шикарны", "Шикарна нет слов".

Российская актриса засветила грудь в откровенном купальнике

Инстаграм

Российская актриса засветила грудь в откровенном купальнике

Инстаграм

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Инстаграм

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Инстаграм

Екатерина Климова

Екатерина Климова

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка актера и главного Д’Артаньяна Михаила Боярского похвасталась пышными формами на новом фото. Девушка примерила платье с очень глубоким вырезом, которое акцентировало внимание на большой груди.

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Персона
Екатерина Климова
Место
Россия
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