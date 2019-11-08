Российская актриса засветила грудь в откровенном купальнике

Российская актриса Екатерина Климова похвасталась соблазнительными формами в бикини.

41-летняя звезда поделилась в своем Instagram новыми кадрами, сделанными во время недавней фотосессии в Израиле. На них Климова в сексуальном голубом купальнике плещется в джакузи.

Екатерина Климова Инстаграм

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Новые фото кокетливой Екатерины в мыльной пене не оставили равнодушными ни одного подписчика, которые тут же засыпали актрису комплиментами:

"Вы идеальная во всех отношениях. Мечта сильного мужчины", "Ну нельзя же быть какой красивой" "Необыкновенная, естественная красота Вы шикарны", "Шикарна нет слов".

Инстаграм

Инстаграм

Екатерина Климова Инстаграм

Екатерина Климова Инстаграм

Екатерина Климова Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, внучка актера и главного Д’Артаньяна Михаила Боярского похвасталась пышными формами на новом фото. Девушка примерила платье с очень глубоким вырезом, которое акцентировало внимание на большой груди.

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