Российская актриса извинилась за шутки о протестах в Беларуси. Видео

Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась перед жителями Беларуси за шутки о протестах в их стране на шоу "Международная пилорама".

Так, девушка, которая сыграла роль"раздраженной безработной белоруски", заявила – ей очень стыдно за свой "безбожный поступок" и заплакала. Соответствующее видео Шмакова опубликовала на личной странице в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я публично прошу прощенья перед всеми жителями Беларуси, перед женщинами... Мне ужасно стыдно за то, что я сделала. Мне стыдно, что моя личная мораль была нарушена. Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора – это уже не важно. Я просто искренне прошу прощения перед всеми людьми. Я знаю, как вам больно. И это было ужасно безбожно с моей стороны", – заявила Екатерина.

Екатерина Шмакова извинилась за шутки о протестах в Беларуси. скриншот с видео

Отметим: в эпизоде, который был выпущен в эфир 5 сентября, Шмакова сыграла роль безработной белоруски, участницы протестов в Минске. Она пела песню "Перемен" и кричала "Жыве Беларусь!". Также ее героиня жаловалась на низкие гонорары за участие в протестах и говорила, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа.

Екатерина Шмакова извинилась за шутки о протестах в Беларуси. скриншот с видео

Далее приводим видео, в котором Шмакова сыграла роль участницы протестов в Минске

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