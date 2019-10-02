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2 октября • обновлено в 18:27
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"Роскошно!" Ратаковски оголила шикарные грудь и ягодицы и вызвала бурю эмоций в сети

1.4т Читать материал на украинском

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски взбудоражила сеть откровенным видео.

Соответствующий ролик она опубликовала на странице ее собственного бренда в Instagram. В частности, Ратаковски позировала в купальнике с очень глубоким декольте, засветив грудь и упругие ягодицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Супермодель продемонстрировала товар бренда Inamorata Woman. Он представляет собой слитный кислотно-зеленый купальник с леопардовым принтом. Ратаковски принимала соблазнительные позы, чтобы показать, как товар выглядит с разных ракурсов, в том числе, сзади.

Ратаковски – вид сзади

Ратаковски – вид сзади

кадр из видео

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"Наш любимый слитный костюм", — подписала Ратаковски пост, который на момент публикации материала собрал свыше 96 тысяч "нравится".

В комментариях поклонники написали, что она выглядит "роскошно". И в целом, восхитились купальником, через который видны все привлекательные пикантные части тела.

Ратаковски засветила грудь в купальнике

Ратаковски засветила грудь в купальнике

кадр из видео

"Роскошно!" Ратаковски оголила шикарные грудь и ягодицы и вызвала бурю эмоций в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски порадовала поклонников фото в другом купальнике, модель которого была похожа на нынешний.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Эмили Ратаковски
Теги
Красота шоу-бизнес
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