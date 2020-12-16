Роскошнее, чем в сказке: впечатляющие фото домов Кароль, Ямы и других украинских звезд

Влад Яма, Григорий Чапкис, Тина Кароль и другие знаменитости Украины благодаря многомиллионным гонорарам могут позволить себе вести роскошный образ жизни.

Красиво жить не запретишь – это высказывание как нельзя кстати описывает эту подборку. Кадры люксовой квартиры с камином и кожаной мебелью хореографа Чапкиса, загородный дом и огромный сад Софии Ротару заставят застыть от изумления. OBOZREVATEL собрал фото звездных коттеджей и квартир с самым шикарным ремонтом.

Влад Яма с семьей karavan.ua

Известный хореограф живет в загородном доме под Киевом вместе с женой Лилианой и сыном Леоном. Большой трехэтажный дом долгое время был мечтой звездных супругов, поэтому Влад с женой добавляли свои идеи и создавали декор собственноручно, вкладывая в каждую деталь кусочек своей души. Так, к примеру, в кухне висят светильники-терки и доска для записок и напоминаний. В целом, комнаты особняка оформлены в едином стиле лофт.

Как выглядит дом Влада Ямы Instagram Лилианы Ямы

Гостинная Влада Ямы Instagram Лилианы Ямы

Кухня Влада Ямы Instagram Лилианы Ямы

Столовая Влада Ямы Instagram Лилианы Ямы

Вид с террасы дома Влада Ямы Instagram Лилианы Ямы

София Ротару отдыхает дома в гамаке Instagram Софии Ротару

Народная артистка София Ротару живет в Конча Заспе под Киевом в трехэтажном коттедже, который окружает сад гортензий, роз и лилий. Известно, что на участке есть теннисный корт и камин, отдельный домик для гостей и беседка с мангалом. В этот особняк певица переехала после аннексии Крыма, где ранее жила в имении под Ялтой.

По оценкам прессы, стоимость такого дома превышает миллион долларов.

Роскошный дом Софии Ротару Instagram Софии Ротару

Участок с садом Софии Ротару Instagram Софии Ротару

Особняк Софии Ротару Instagram Софии Ротару

Григорий Чапкис показывает свою кухню Кадр из программы ЖВЛ

Самый лучший хореограф Украины, 90-летний Григорий Чапкис проживает в двухкомнатной квартире в Киеве. Комнаты оформлены дорого и со вкусом, а стены украшают бесчисленные сертификаты, дипломы и медали танцора. Апартаменты с панорамным видом Чапкис впервые показал в программе "ЖВЛ".

Зал с камином в квартире Григория Чапкиса Кадр из программы ЖВЛ

Кабинет Григория Чапкиса Кадр из программы ЖВЛ

Тина Кароль показала Кате Осадче, где живет Кадр из программы "Світське життя"

Певице принадлежит трехэтажный коттедж в английском стиле, который находится в селе Зазимье под Киевом. На участке размером 20 соток располагается лаунж-зона, спортзал, огород и даже розарий. На первом этаже особняка есть кухня в светлых тонах с большими витражными окнами. Второй этаж принадлежит сыну артистки Вениамину, который сейчас учится в Англии, а третий этаж – это полностью пространство Тины. Там находится большая ванная комната и гардеробная, а в центре этажа стоит роскошный белый рояль.

Участок с огородом Тины Кароль Кадр из программы "Світське життя"

Особняк Тины Кароль Кадр из программы "Світське життя"

Юлия Санина позирует напротив своего дома Instagram Юлии Саниной

Общая площадь дома солистки группы "The Hardkiss" составляет 300 квадратных метров, а все комнаты оформлены в скандинавском стиле. В особняке есть своя студия с музыкальными инструментами и отдельная гардеробная. Сад возле дома украшают сосновые деревья и камни со мхом. Певица призналась телеведущей Кате Осадче в программе "Світське життя", что не любит и не умеет заниматься цветами, поэтому на участке их просто нет.

Отметим, что дом Саниной строили с нуля на протяжении трех лет.

Особняк Юлии Саниной Кадр из программы "Світське життя"

Музыкальная студия Юлии Саниной Кадр из программы "Світське життя"

Гостинная Юлии Саниной Кадр из программы "Світське життя"

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший муж Егоровой Мухарский показал свой дом под Киевом. Жилище артиста оформлено в "деревенском стиле" и зеленых оттенках.