Роскошнее, чем в сказке: впечатляющие фото домов Кароль, Ямы и других украинских звезд

Влад Яма, Григорий Чапкис, Тина Кароль и другие знаменитости Украины благодаря многомиллионным гонорарам могут позволить себе вести роскошный образ жизни.

Красиво жить не запретишь – это высказывание как нельзя кстати описывает эту подборку. Кадры люксовой квартиры с камином и кожаной мебелью хореографа Чапкиса, загородный дом и огромный сад Софии Ротару заставят застыть от изумления. OBOZREVATEL собрал фото звездных коттеджей и квартир с самым шикарным ремонтом.

Известный хореограф живет в загородном доме под Киевом вместе с женой Лилианой и сыном Леоном. Большой трехэтажный дом долгое время был мечтой звездных супругов, поэтому Влад с женой добавляли свои идеи и создавали декор собственноручно, вкладывая в каждую деталь кусочек своей души. Так, к примеру, в кухне висят светильники-терки и доска для записок и напоминаний. В целом, комнаты особняка оформлены в едином стиле лофт.

Народная артистка София Ротару живет в Конча Заспе под Киевом в трехэтажном коттедже, который окружает сад гортензий, роз и лилий. Известно, что на участке есть теннисный корт и камин, отдельный домик для гостей и беседка с мангалом. В этот особняк певица переехала после аннексии Крыма, где ранее жила в имении под Ялтой.

По оценкам прессы, стоимость такого дома превышает миллион долларов.

Самый лучший хореограф Украины, 90-летний Григорий Чапкис проживает в двухкомнатной квартире в Киеве. Комнаты оформлены дорого и со вкусом, а стены украшают бесчисленные сертификаты, дипломы и медали танцора. Апартаменты с панорамным видом Чапкис впервые показал в программе "ЖВЛ".

Певице принадлежит трехэтажный коттедж в английском стиле, который находится в селе Зазимье под Киевом. На участке размером 20 соток располагается лаунж-зона, спортзал, огород и даже розарий. На первом этаже особняка есть кухня в светлых тонах с большими витражными окнами. Второй этаж принадлежит сыну артистки Вениамину, который сейчас учится в Англии, а третий этаж – это полностью пространство Тины. Там находится большая ванная комната и гардеробная, а в центре этажа стоит роскошный белый рояль.

Общая площадь дома солистки группы "The Hardkiss" составляет 300 квадратных метров, а все комнаты оформлены в скандинавском стиле. В особняке есть своя студия с музыкальными инструментами и отдельная гардеробная. Сад возле дома украшают сосновые деревья и камни со мхом. Певица призналась телеведущей Кате Осадче в программе "Світське життя", что не любит и не умеет заниматься цветами, поэтому на участке их просто нет.

Отметим, что дом Саниной строили с нуля на протяжении трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший муж Егоровой Мухарский показал свой дом под Киевом. Жилище артиста оформлено в "деревенском стиле" и зеленых оттенках.