Роскошная свадьба Гросу в Венеции: появились новые фото звезд на празднике

В сети появились новые фото с роскошной свадьбы украинской певицы Алины Гросу. Так, на праздничном торжестве присутствовали Ирина Билык, Павло Зибров, Виталий Козловский и Катерина Осадчая.

Свадьба состоялась в Венеции. Снимками знаменитости поделились на своих страницах в Instagram.

instagram.com/alina_grosu

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. В марте 2019 года Ирина Билык проговорилась, что свадьба ее крестницы состоится в Венеции.

Недавно Гросу рассказала, как будет проходить торжественное мероприятие.

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