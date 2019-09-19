"Роскошная": Сумская вызвала фурор снимком в бикини

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поразила поклонников архивным снимком.
На своей странице в Instagram она показала, как выглядела в бикини много лет назад, вызвав ажиотаж среди поклонников.
Ольга Сумская
Фото: instagram/olgasumska
"Немного воспоминаний. 1988 год, Полтава, пляж у Ворсклы", – пояснила Сумская в описании к фотографии, на которой запечатлена стройная девушка с красивой фигурой.
Поклонники написали, что выглядела актриса просто великолепно, отметив, что с возрастом она не сильно изменилась.
"Самая красивая", "Роксолана наша", "Безупречная фигура, настоящая модель", "Роскошная красавица", – отреагировали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа Ольга Сумская отметила 53-ий день рождения. Как менялась актриса, можно посмотреть по ссылке.
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