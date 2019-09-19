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19 сентября • обновлено в 22:38
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"Роскошная": Сумская вызвала фурор снимком в бикини

1.9т Читать материал на украинском

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поразила поклонников архивным снимком.

На своей странице в Instagram она показала, как выглядела в бикини много лет назад, вызвав ажиотаж среди поклонников.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Фото: instagram/olgasumska

"Немного воспоминаний. 1988 год, Полтава, пляж у Ворсклы", – пояснила Сумская в описании к фотографии, на которой запечатлена стройная девушка с красивой фигурой.

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Поклонники написали, что выглядела актриса просто великолепно, отметив, что с возрастом она не сильно изменилась.

"Самая красивая", "Роксолана наша", "Безупречная фигура, настоящая модель", "Роскошная красавица", – отреагировали в сети.

"Роскошная": Сумская вызвала фурор снимком в бикини
"Роскошная": Сумская вызвала фурор снимком в бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа Ольга Сумская отметила 53-ий день рождения. Как менялась актриса, можно посмотреть по ссылке.

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Персона
Ольга Сумская
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Срамота!
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