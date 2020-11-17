Романа Виктюка могут похоронить во Львове: что известно

Российского режиссера украинского происхождения Романа Виктюка, который умер 17 ноября на 85 году жизни, могут похоронить во Львове, откуда он родом.

Представители московского театра Виктюка отметили, что пока точное место и время прощания неизвестны, но они не исключают возможности проведения похорон в Украине, пишет "Интерфакс".

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Виктюка могут похоронить во Львове. Instagram театра Виктюка

Отметим, 17 ноября, во вторник, как и планировалось, в театре покажут один из самых знаменитых спектаклей Виктюка – "Танго".

"В его честь и его память. Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще", – говорится в сообщении на странице театра в Instagram.

Отметим, Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: "Царскую охоту" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированную розу" – во МХАТе, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка. Награжден званием народного артиста Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 ноября умер знаменитый советский режиссер и актер армянского происхождения Армен Джигарханян. Его похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.