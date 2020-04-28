Роман Сасанчин победил на "Голосі країни": какие песни он исполнял на проекте

В воскресенье, 26 апреля, состоялся финал популярного вокального шоу "Голос країни-10". Победителем 10-го сезона проекта стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие песни привели его к победе в шоу.

Победной для Сасанчина стала песня "Цвіте черешня", которую он исполнил в суперфинале шоу.

Во время нокаутов Роман Сасанчин отправился на "лавку запасных". Дан Балан не посчитал нужным дать ему место в финале шоу. Но парня спасла Тина Кароль.

В восьмом эпизоде шоу Сасанчин "сразился" с Сергеем Клейнисом и победил.

Пришел покорять шоу Роман Сасанчин с легендарным хитом Алессандро Сафіна "Luna tu". Во время слепых прослушиваний парень удивил тренерский состав, выбрав не Тину Кароль, с которой он уже побеждал в шоу, а молдавского музыканта Дана Балана.

Отметим, что Сасанчин уже побеждал в шоу "Голос". Он принес победу Тине Кароль во втором сезоне "Голос.Діти". Во время слепых прослушиваний Сасанчин исполнил "Пісню про рушник".

К победе юного Сасанчина в суперфинале привело несколько композиций: легендарная "Одна калина", лирическая "Дивлюсь я на небо" и исполненная вместе с Русланом Аслановым песня "Україна – це ми".

Роман Сасанчин – "Одна Калина"

Роман Сасанчин – "Дивлюсь я на небо"

Тина Кароль, Руслан Асланов, Роман Сасанчин – "Україна – це ми"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосі країни-10".