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28 апреля • обновлено в 11:22
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Роман Сасанчин победил на "Голосі Країни": какие песни он исполнял на проекте

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В воскресенье, 26 апреля, состоялся финал популярного вокального шоу "Голос країни-10". Победителем 10 сезона проекта стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие песни привели его к победе в шоу.

Роман Сасанчин победил на "Голосі Країни": какие песни он исполнял на проекте

Победной для Сасанчина стала песня "Цвіте черешня", которую он исполнил в суперфинале шоу.

Во время нокаутов Роман Сасанчин отправился на "лавку запасных". Дан Балан не посчитал нужным дать ему место в финале шоу. Но, парня спасла Тина Кароль.

В восьмом эпизоде шоу Сасанчин "сразился" с Сергеем Клейнисом и победил.

Пришел покорять шоу Роман Сасанчин с легендарным хитом Алессандро Сафіна "Luna tu". Во время слепых прослушиваний парень удивил тренерский состав, выбрав не Тину Кароль, с которой он уже побеждал в шоу, а молдавского музыканта Дана Балана.

Отметим, что Сасанчин уже побеждал в шоу "Голос". Он принес победу Тине Кароль во втором сезоне "Голос.Діти". Во время слепых прослушиваний Сасанчин исполнил "Пісню про рушник".

К победе юного Сасанчина в суперфинале привело несколько композиций: легендарная "Одна калина", лирическая "Дивлюсь я на небо" и исполненная вместе с Русланом Аслановым песня "Україна це ми".

Роман Сасанчин – "Одна Калина"

Роман Сасанчин – "Дивлюсь я на небо"

Тина Кароль, Руслан Асланов, Роман Сасанчин – "Україна це ми"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосі країни-10".

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Автор
Мария Дидык
Тема
Голос країни
Персоны
Дан Балан Тина Кароль
Место
Украина
Тег
Голос країни-10
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