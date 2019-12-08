"Роман, конечно!" Балан и Кароль откровенно заговорили о своих отношениях

Украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан впервые рассказали о своих отношениях.
В интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" звезды признались, есть ли между ними роман.
Тина Кароль и Дан Балан
кадр из видео
Так, в частности, артисты прокомментировали свое совместное выступление на премии M1 Music Awаrds, во время которого многие отметили трогательные чувства Тины и Дана друг к другу. В какой-то момент звезды чуть не поцеловались.
По словам Балана, это была идея Кароль:
"Это идея Тины. Она посреди ночи звонит, я сплю, она говорит: "У меня такая идея. А что если мы используем один микрофон на двоих". Тина, спим, потом завтра поговорим обо всех этих идеях. Просыпаюсь, а у меня визуализация, как мы на большой сцене с одним микрофоном".
Тина Кароль и Дан Балан
Инстаграм
Также Осадчая поинтересовалась, есть ли между певцами роман. На что Балан ответил:
"Роман, конечно! Роман, написанный рукой гения".
Тина Кароль и Дан Балан
пресс-служба 1+1
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль позировала в черном купальнике, буквально подорвав сеть страстным фото.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!