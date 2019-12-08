"Роман, конечно!" Балан и Кароль откровенно заговорили о своих отношениях

Украинская певица Тина Кароль и молдавский певец Дан Балан впервые рассказали о своих отношениях.

В интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" звезды признались, есть ли между ними роман.

Тина Кароль и Дан Балан кадр из видео

Так, в частности, артисты прокомментировали свое совместное выступление на премии M1 Music Awаrds, во время которого многие отметили трогательные чувства Тины и Дана друг к другу. В какой-то момент звезды чуть не поцеловались.

По словам Балана, это была идея Кароль:

"Это идея Тины. Она посреди ночи звонит, я сплю, она говорит: "У меня такая идея. А что если мы используем один микрофон на двоих". Тина, спим, потом завтра поговорим обо всех этих идеях. Просыпаюсь, а у меня визуализация, как мы на большой сцене с одним микрофоном".

Тина Кароль и Дан Балан Инстаграм

Также Осадчая поинтересовалась, есть ли между певцами роман. На что Балан ответил:

"Роман, конечно! Роман, написанный рукой гения".

Тина Кароль и Дан Балан пресс-служба 1+1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль позировала в черном купальнике, буквально подорвав сеть страстным фото.

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