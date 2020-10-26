"Рогатый" 61-летний мужчина стал рекордсменом Гиннесса после 516 модификаций тела

Известный "рогатый" мужчина из Дортмунда (Германия) Рольф Бухгольц попал в Книгу рекордов Гиннесса после 516 модификаций тела.

61-летний мужчина поставил сразу два мировых рекорда, говорится в видео на YouTube-канале "Guinness World Records" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, мужчину признали обладателем самого большого количества пирсингов и модификаций тела. Менять свою внешность он начал в 40 лет.

В момент установления рекорда Рольф Бухгольц имел на теле 456 прокола – 158 из них в губной зоне и 37 вокруг бровей. Немец отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом и будет дальше продолжать менять себя.

"Рогатый" мужчина сделал более 500 модификаций тела Instagram Рольфа Бухгольца

61-летний мужчина вставил себе в лоб импланты "рог" Instagram Рольфа Бухгольца

Кроме того, 61-летний мужчина вставил себе в лоб импланты "рог", изменил цвет глазных яблок и раздвоил язык.

61-летний Рольф Бухгольц поставил сразу два мировых рекорда Instagram Рольфа Бухгольца

"Моей самой болезненной была татуировка на ладони… Модификации тела поменяли меня только снаружи, но это не изменило меня изнутри. Я остался прежним человеком", – рассказал Бухгольц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году самый пирсингованный человек в мире Рольф Бухгольц прилетал в Киев из Германии на тату-фестиваль.