"Рога ему поставила": Пугачева неожиданно высказалась о Киркорове

Российская певица Алла Пугачева заявила, что когда-то наставила рога своему бывшему мужу Филиппу Киркорову.

Такое признание знаменитость сделала в интервью КП.

Алла Пугачева МК

В частности, журналисты поинтересовались у примадонны, правда ли то, что ей принадлежит бренд "Филипп Киркоров". На что певица заявила: "Если мне, то пусть забирает. Может, когда-то и принадлежал мне, сейчас все его".

Филипп Киркоров bfm.ru

А вот на вопрос о шоу Киркорова "Я+Я" Пугачева ответила, что она не является поклонником подобного творчества.

"Он, конечно, трудяга. Кому-то нравится, наверное. Я не поклонник такого жанра. Мне тяжело говорить", – заявила певица.

Филипп Киркоров tvc.ru

После чего журналисты поинтересовались у Пугачевой, какую бы оценку она поставила экс-супругу за шоу.

"Ничего я ему не ставлю. Рога ему поставила когда-то", – коротко ответила примадонна.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева Экспресс-газета

Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет – с 1994 по 2005 год.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что композитор Игорь Крутой заснял на видео трогательную встречу певцов Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!