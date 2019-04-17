"Роется в помойке!" Пугачева пристыдила Леру Кудрявцеву

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, обрушилась с жесткой критикой на телеведущую Леру Кудрявцеву и ее программу "Секрет на миллион".

Так, это произошло в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на российском "Первом канале" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, Пугачева возмутилась посвященным ей выпуском, в котором принял участие и делился интимными подробностями ее бывший возлюбленный, музыкант Сергей Челобанов.

"Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая — ведущая — и в этой помойке начинает рыться. "Скажите, а Вы спали с ней?" — спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот... "Да", — говорит. "Ой, а какая она в постели?" — продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора!", — возмутилась Алла Борисовна.

Алла Пугачева скриншот с видео

Также она добавила, что к самому Челобанову претензий не имеет.

"Не виноваты эти люди, которых спрашивают. Что они должны ответить, если уж пришли? Виноват уровень этих ведущих, дикторов...А потом мне говорят: "Вы, Алла Борисовна, ничего не понимаете, ведь это грязное и противное дает рейтинг!" Да к черту такой рейтинг! Вы должны воспитывать, показывать, чтобы люди стремились к хорошей жизни!", — отметила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева, которой 15 апреля исполнилось 70 лет, рассказала о вспышках ярости.

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